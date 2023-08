JUHTKIRI | Riigi valus sõnum: talv on tulemas, aga seekord on toasoe teie enda asi, meie asi on uusi makse välja nuputada

Praeguste elektrituru tulevikutehingute põhjal tõotavad sügise ja talve alguse elektrihinnad tulla mullusest ligikaudu poole madalamad.

Kindlat aga pole elus midagi. Sõda Ukrainas pole kuhugi kadunud. Kui tuleb külm talv, hakkab praegu ohtralt mahutites olevat gaasi kuluma ennaktempos ja energiahinnad hüppavad kogu kontinendil ülespoole. Hinnauperpallideks piisab ka, kui kokku langeb mitme energiaterminali remont – nagu sel nädalal.

Tavatarbija jaoks on olukord nagu pärast külaskäiku kaardimoori juurde: lubatakse teekonda, aga kas tädile külla, parnassile või kinnimajja, seda ei näe. Energiatootjad soovitavad murelikel sõlmida püsilepinguid, nimetades seda garantiiks kallinemise vastu. Samas on elu näidanud, et taolised lepingud võivad töötada ka vastupidi – olla energiamüüja jaoks kindlus temale ebasoodsaks odavnenud turuolude eest.

On ilmselge, et oma koja kütmine peabki igaühe enda asi olema. Kuid väikese ja paindliku riigina peaksime suutma väljendada oma teadetes empaatiat: jah, vastutus on teil, aga vajaduse korral saab alati rahvale appi tulla. Selle eelduseks oleks märksa tugevam energiapoliitika. See aitaks ohjeldada ka olukorrast kasu lõigata üritavaid populiste.