KILLUD LENDASID: nädalalõpul sai droonirünnakus Vene rongijaamale viga viis inimest

Mõttekoda märgib, et see on tõenäoliselt ka Kiievi droonirünnakute strateegia – alandada kommentaatorite, sõdurite ja Venemaa elanike moraali väikeste, kuid palju tähelepanu saavate rünnakutega Ukrainast kaugel asuvatel aladel. Moskva ärirajooni pihta on neid juba õige mitu toimunud. Ühtlasi langetab see Vene vägede moraali, mis lõppkokkuvõttes ohustab Venemaa kaitsejõudude stabiilsust paljudes rinde kriitilistes paikades.