ENE PAJULA | Mammi nendib pettunult - Jüri Ratas pidi olema noor ja tugev mees, kes paneb veski käima! Miks siis läks vastupidi?

Mammi ei saa salata, et on Jüri Rattas väga pettunud. Muidugi oleks tal keeruline pettuda inimeses, kellest pole kunagi midagi arvanudki. Mammi suhtumine Rattasse on aegade jooksul käinud üles-alla justkui Ameerika mägedel, tema kõige viimase aja käitumine paneb mammit aga küsima, et kas tegu on mõne eilasega? Ja üldse, miks teeb Ratas nii, nagu Karilaid ütleb?