Eesti 200 asutajaliige lahkus parteist: usun, et poliitikat on võimalik teha puhtalt, kuid mitte selles diktatuurilises erakonnas!

„Erakonna asutamise otsusel on seitse nime, üks nendest minu oma. Olen viis aastat panustanud meeletult aega ja ka enda isiklikku raha. Minule antud hääled ei lähe raisku, lahkun küll Tallinna volikogu Eesti 200 fraktsioonist, kuid jätkan volinikuna, et seista endiselt endale südamelähedaste teemade eest. Ja ausalt ma usun, et nüüd on selleks palju paremad võimalused, sest see suukorvistamine, mis enne toimus, on nüüd läbi ja ma olen oma hääles ja otsuses vaba!“ kirjutas Liina Normet .

„Me asutasime selle erakonna, et teha asju teisiti, ausalt ja puhtalt. Me olime algusest peale vastu kuluhüvitiste kasutamisele, katuserahade jagamisele jne, kuid nüüdseks on see erakond täpselt selline, mille vastu me algusest peale seisnud oleme! Kui alustasin aktiivsemalt poliitikas tegutsemist, teadsin ütlemist, et poliitika on räpane, väga hästi. Kuid et see nii räpane on, seda on mulle viimased aasta aega Eesti 200 ridades elavalt õpetanud. Kuid ma usun ikka ja endiselt, et poliitikat on võimalik teha teisiti, ausalt ja puhtalt, lihtsalt mitte selles diktatuurilises erakonnas,“ selgitas Normet.