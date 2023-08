SELGUS LÕPUKS MAJAS? Parvlaev Estonia pardaaugu tekkelugu sai uue lõigu

Ohutusjuurdluse keskuse nüüdne juht Märt Ots saatis parema parda augu juurest lõigatud metalltüki uurimiseks Eesti kohtuekspertiisi instituuti. Otsiti vastust küsimusele, kas sellel leidub kokkupõrke jälgi metallist eseme või objektiga (kasvõi näiteks allveelaevaga). Uurimiseks esitati piklik ribakujuline metallplaadi tükk, mille paksus on vahemikus 13–13,5 millimeetrit ning millel on kahe lõikeserva kõrval näha rebenemisjälgedega serva.

„Serv on kaardunud laeva sisemuse suunas. Väljalõigatud riba on kaardus ja värvkate on tõenäoliselt eraldunud,“ selgitab ekspertiis, kuidas väljalõigatud tüki rebenenud serv on muu hulgas paindunud ja nihkunud laeva sisemuse suunas ning selle paksus väheneb serva läheduses venimise tõttu.