OLEG SAMORODNI | Venemaa sõdimisest ei loobu. Miks ei kiirustata andma Ukrainale relvi, mis tõesti ka võidu tooks?

Võtame näiteks F-16 pilootide väljaõppe. Ma ei ole militaarekspert, kuid mul on alati olnud põhjendatud kahtlused väite kohta, et vana nõukogude MIGi lenduri ümberõpetamine kaasaegse Ameerika hävitaja piloodiks võrdub vana Moskvitši vahetamisega uue Mercedese vastu. Loomulikult võtab see aega, aga miks on Lääne juhid nii aeglased Ukraina õhujõudude moderniseerimise otsuste langetamisel?