AGRESSORRIIK ÄRIPARTNERIKS?! Poeriiulitel leidub endiselt piinlikult palju Vene kaupa

Kuigi paljud poeketid on Venemaa toodangu enda riiulitel miinimumini viinud või sellest lausa keeldunud, on Eestis endiselt võimalik osta Venemaa tuntud kaubamärke. Mõnda poodi külastades tundub, et Vene kaupa on kodumaisest rohkemgi.

Tartus Eedeni keskuses asub Evelin Kosmeetika pood, mille valikust lõviosa moodustavad Vene päritolu tooted. Kosmeetika- ja jumestusvahendid, nahahooldusvahendid jpm on tegelikult sanktsioneeritud ehk keelatud Eestisse ja üldse Euroopa Liitu tuua. „Teadmata konkreetsemaid detaile võin vaid pakkuda, et müüakse kaupa, mis on imporditud enne sanktsioonide kehtestamist,“ pakub maksu-ja tolliameti meediasuhete spetsialist Karin Ulvik.

See oleks loogiline, kui segadust ei tekitaks veel üks asjaolu: sama brändi tooted seisavad riiulitel kõrvuti nii vene- kui ka ukrainakeelsetes pakendites. Viimastel on kirjas, et tegu on Ukraina toodanguga. Karbi teisel poolel on aga eestikeelne silt, mis ütleb, et tootja on Unilever Rus Venemaal.