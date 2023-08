Coopiga Toyota RAV4 võitnud Jaan: siiamaani kontrollin Coopi lehte, et kas ikka mina võitsin!

Ühel päeval helises Jaani telefon. „Hakkas venekeelne tekst tulema – panin kinni, tegin taaskäivituse ja number helistas tagasi. Ma ei julgenud vastu võtta enam igaks juhuks. Siis googeldasin numbrit,“ alustab ta. „Vaatasin, et mingi pehme mööbel, Coop, meedia – ju siis tahetakse mõnda Coopi asja pakkuda. Noh, laenud, värgid-särgid. Mõtlesin, et helistan tagasi igaks juhuks. Siis räägiti tükk aega seal maast ja ilmast. Ja lõpuks öeldi, et mis ma ikka kiusan teid, te võitsite auto!“ naerab Jaan.

See ei olnudki nali. „Siiamaani… alles nüüd hakkab kohale jõudma, et olen selle auto omanik,“ tunnistab Jaan. Auto on silmnähtavalt selle uhke omaniku sõnul jõulise välimusega, ilus ja mis eriti oluline: uus – ei pea remontima vähemalt lähima 5 aasta jooksul!

Antslasse läks Coopi peavõit esimest korda. Coop Antsla juht Roman Provotorov sõnas, et seda võitu oldi juba nii kaua oodatud, et auto sai Antsla linna juba kaks kuud varem ära toodud – nagu kalamehele söödaks – ja järelikult Jaan ongi see õige kalamees!

15. augustil, ühel kuumematest suvepäevadest, oli Antsla Coopi poe ette kogunenud üksjagu rahvast. Teiste seas olid kohale tulnud Jaani kaks imeilusat tütart, tema ema ja muhe soomlasest naaber elukaaslasega, kes kõik tõdesid, et võit läks õigesse kohta. Ametilt on Jaan meister ning ta räägib, et peale seda kui lapsed kooli saadetud, ootab ees sõit tööle 25 km kaugusele. Õhtuse tagasisõiduga koju teeb see lausa 50 km päevas!

Vana auto läheb müüki

Siiani sooritas ta sõidud kakskümmend aastat vana Audiga, mille kerel on korralik auk. Nimelt tööle sõidul tuleb läbida teatud vahemaa kruusateed-pidi, kus sõidu ajal kive ohtlikult üles lendab. Aga mis siis Audist saab? „See läheb müüki! Enne tahab ka remonti minna,“ lisab Jaan. Küsimuse peale, kuidas nüüd uus auto kruusateel terveks jääb, vastab mees kohe konkreetselt: „Ma teen lihtsalt väikse ringi!“ Millise ringi see siis ikkagi teeb, kui tööle on isegi 25 km? „Ah, ainult 3minutilise – see pole midagi!“ naerab Jaan.

Mees tunnistab, erilist õnne tal loteriis laiemalt pole olnud. Traditsioonilist lotot mängib ta küll iga nädal, aga mitte kunagi pole ta võitnud suuremat summat kui 50 eurot. Ja autovõitu ennustavaid unenägusid või ettekuulutavaid sõnumeid ta päris kindlasti ei näinud. Seepärast kontrollis Jaan siiamaani Coopi lehte, et kas ikka tema võitis.