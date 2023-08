Kliimaminister on kriitiline: automaksu plaan ei täida eesmärki muuta Eesti sõidukipark keskkonnasõbralikumaks

Kuigi kliimaministeerium toetab mootorsõidukimaksu kehtestamist, siis leiab minister, et uus maks võtma oluliselt rohkemal määral arvesse sõiduki keskkonnamõjuga seotud näitajaid.

„Õigesti kujundatuna toetab mootorsõidukimaks nii autostumise vähendamist kui kiirendab säästvamale sõidukipargile üleminekut,“ rõhutab Kristen Michal, et oluline on CO2 heite vähendamine. „Maanteetranspordi heidet mitte vähendades on tõenäoline, et käesoleva kümnendi lõpus tuleb riigil kümnete miljonite eurode eest soetada heitmekvoote lubatust suurema koguse CO2 emiteerimise kompenseerimiseks.“

Kokku esitas kliimaministeerium 20 parandusettepanekut, millest toome välja mõned olulisimad:

Kliimaministeerium toetab põhimõtet, mille kohaselt tasutakse nii uue kui ka kasutatud sõiduki esmakordsel registreerimisel registreerimismaks. „Peame oluliseks, et maksu aluseks võetaks arvesse üksnes CO2 näitu.“ Ministeerium teeb ettepaneku, et teatud tasemest madalama CO2 näiduga sõidukitele oleks esimestel aastatel ette nähtud maksuvabastus, et suunata inimesi tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid.

Kliimaministeerium ei toeta registreerimismaksu juures ühelgi viisil auto vanuse komponendi arvestamist. „Eesti sõidukipargi keskmine vanus on niigi ELi üks suurimaid ning kehtestatava maksu tulemus ei tohi viia keskmise vanuse kasvule, pigem vastupidi.“ Ministeerium usub, et registreerimismaksu juures vanusekoefitsiendi arvestamine soodustab vanemate sõidukite importi. „Arvestades, et aastate jooksul on sõidukite heitmetega seotud nõuded läinud järjest rangemaks, on vanemad sõidukid oma olemuselt keskkonda saastavamad. Sama on ka ohutusalaste nõuetega, mida aastate jooksul on oluliselt täiendatud.“

Ministeerium ei toeta, et maksu rakendatakse auto esmasel omaniku vahetusel. „Eesti liiklusregistris olevate sõidukite ehk siin juba liiklevate sõidukite omanikuvahetuse maksustamine ei aita vähenda Eesti sõidukipargi CO2 heidet. Keskkonnaeesmärke aitab saavutada motiveeriv CO2 põhine maksustamine sõiduki esmasel registreerimisel, mis mõjutab inimese ostuotsust keskkonnasõbralikumas suunas.“

Ministeerium toetab perioodilise maksu puhul sõiduki vanusekomponendi arvestamist, et eelduslikult väiksema sissetulekuga inimeste, kes tõenäoliselt sõidavad ka vanemate autodega, toimetulek ja liikumisvajadus ei saaks uue maksu tõttu piiratud.