VIDEO | Kolonel Mart Vendla: Venemaal käib hoolas ressursside taastamine

„Ukraina on saavutanud minimaalset edu Zaporižžja suunal Robotõne asula lähistel ning Velõka Novosilka suuna. Esimesest kaitseliinist jätkuvalt läbimurdeid ei ole ja rinne seisab,“ ütles Vendla.

Venemaa kõige aktiivsem tegevus rindel on jäänud Kupjanski-Svatove-Kreminna suunal, kuid ka seal vallutatud alad on marginaalsed.

„Ukraina vägede positsioonid on suhteliselt head ja Oskili jõgi ning kõrguste vahemikud annavad kaitsetegevuse jaoks hea aluse. Venemaa on juba mõnda aega koondanud vägesid sellesse suunda, tuues lisajõudusid nii Venemaalt kui liigutatakse vägesid ka Krimmist alt ülesse,“ seletas Vendla. „Nii et seal on oodata pinevamaks minekut, kuid hetkel seal läbimurdeohtu ei paista.“