SÕJAKOKKUVÕTE | Moskva röövis 450 Ukraina last

Ukraina sõjaväe pressiesindaja Andri Kovaljov ütles rahvustelevisioonile, et Ukraina väed on saavutanud edu lõuna pool Urožainest, külast, mille väed vabastasid 16. augustil ja mis oli olnud Vene vägede tugipunkt.

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus teatas, et okupandid küüditasid taas Ukraina lapsi, vahendab Kyiv Independent. Keskuse andmeil oli neid kokku 450, neist 50 on gümnaasiumiealised, kelle okupandid toimetasid Venemaale Jaroslavli. Oletatavasti üritavad sealsed õpetajad veenda noori astuma Jaroslavli ülikooli. Krasnodari kraisse vedasid okupandid 200 last Luganski oblastist, 150 Hersoni oblastist ja 50 Zaporižžja oblastist. Seal topitakse lapsed Kremli propagandalaagritesse, kus neil tuleb kuulata Vene patriootilisi laulukesi ja sageli taluda kehvi elutingimusi. Ajupesulaagri lõppedes ei lubata lastel tihtilugu koju üldse naastagi. Küüditatud lastest on Ukraina valitsuse hinnangul koju pääsenud ainult 385.