Tartu Ülikool lükkas Raul Eametsa umbusaldamise edasi

Dekaani kohusetäitja Janno Lahe rääkis Delfile , et otsust ei sündinud, sest mõtete kogumiseks ja arutamiseks on olnud liiga vähe aega. Lahe sõnul toimus arutelu viisakas akadeemilises õhkkonnas.

Ülikooli lähiajaloos ei ole olnud teadaolevalt ühtegi olukorda, kus valdkonna nõukogu oleks dekaani umbusaldamist arutanud. Võimalik, et Tartu Ülikooli 400-aastase ajaloo mõnes varasemas etapis on olnud dekaani ametikohalt taandamise juhtumeid.

Toomas Asser ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et Raul Eamets sõlmis Pere Sihtkapitali sihtasutusega koostöölepingu õigusvastaselt, rikkudes ka kooli sisereegleid. „Arvestades kogu rikkumiste paketi tõsidust, on meie edasise koostöö jätkumine mõeldamatu.“ Kuna Eamets sõlmis lepingu sihtasutusega, mille nõukogu liige ta ise on, siis võidi rikkuda korruptsioonivastasest seadusest tulenevaid toimingupiiranguid, selgitas Asser.