Rootsi tõstis terroriohu taset

Nimelt on riigis korraldatud mitu koraanipõletamist, mis aga võib olukorra ärevaks ajada ning teha Rootsist islamiäärmuslaste sihtmärgi. Juba on rünnatud Rootsi saatkonda Iraagis. Vihased protestijad tungisid saatkonnahoonesse ning süütasid seal ka tule. Mõni tund hiljem teatas Iraagi valitsus, et katkestab diplomaatilised sidemed Rootsiga ning saatis suursaadiku riigist välja. Meeleavaldus toimus ka Iraani pealinnas Teheranis. Seal põletati ka Rootsi lipp (pildil).