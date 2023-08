MAAKLERITASU KÜTAB KIRGI | Kinnisvarajurist selgitab, kuidas ära tunda halvasti töötavat maaklerit ja teda vastutama panna

Kuidas on maaklerid seotud üürilepingu juriidilise aspektiga? Kas nende osalus tagab üürnikule või üürileandjale parema juriidilise kaitse?

Üüriturul võib sageli näha üürilepinguid, kus paljud kokkulepped on seadusega vastuolus. Eluruumi üürilepingus on aga üürniku kahjuks seadusest kõrvale kalduvad kokkulepped tühised, mis omakorda tekitab palju segadust ja mõttetuid vaidlusi.

Paljudes kinnisvarabüroodes on olemas jurist või juriidilise haridusega koostööpartner, kes koostab maaklerite tööks vajalike lepinguid, sh üürilepinguid. Korrektselt koostatud leping aitab ennetada õigusvaidlusi, mis võivad üürniku ja üürileandja vahel tekkida.

Kahjuks on ka maaklereid, kellel puuduvad vajalikud teadmised kinnisvara valdkonnas. Eluruumi maakleri vahendusel üürides või üürile andes tuleks uurida, kas maakleril on kutsetunnistus, mis peaks tagama tema kompetentsuse lepingu osapoolte nõustamisel. Samuti võiks uurida, kas maakleri pakutav lepingu projekt on juristi koostatud ja kas see vastab seadusele.

Mida teha, kui maakler ei ole oma tasu väärt, näiteks pole maakler pakutava korteriga kursiski, kuid üürnikul tuleb maakleritasu ikkagi maksta?