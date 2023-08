JUHTKIRI | Hilinev ranitsatoetus: kui kooli minnakse 1. septembril, miks makstakse siis toetust alates septembri keskpaigast?

Selleks, et pliiatsid ja suled oleksid ikka valmis, jagavad omavalitsused n-ö ranitsatoetusi. Enamasti saavad neid esimesse klassi minejad või algkoolis käijad. Pärnus, Viljandis ja Narvas saab 150 eurot. Tallinnas seevastu võib esimesse klassi minejatele küsida 320 ning teiste klasside omadele 75 euro suurust toetust.

Paraku aga saab ranitsatoetust taotlema hakata alles siis, kui Arno on koolis juba kaks nädalat käinud. Põhjus – et olla ikka kindel, et ta õpib tõepoolest selles koolis ega saa seega seda valskusega.

See on taas selline näide, mille puhul riik töötab ametnike, mitte inimeste (antud juhul laste) huvides. Niigi suvistest kuludest räsitud lapsevanematele on augusti lõpp aga üks valusamaid aegu, mil raha välja käia. Ranitsatoetus hiljemalt augusti keskel oleks seega oodatud leevendus. Ajatada saab paljugi –vormiriideid, vahetusjalatseid ja koolikotte, kuid vihikuid-pliiatseid ei müüdagi sageli suve alguses vajalikus koguses.

Omavalitsustel on ülevaade oma kodanikest ja koolinimekirju ei tehta 1. septembril, vaid märksa varem. Oluline võiks ka olla fakt, et laps läheb kooli selles omavalitsuses, isegi kui pole täpselt teada, millisesse. Kes saab aga toetuse pettuse teel – ei asunudki seal õppima – peaks selle tagasi maksma.

Teine probleem on see, et sageli pole lapsevanemad teadlikudki, et neil on õigus ranitsatoetust saada, eriti kui kõne all on vanemad lapsed. Miks nii nigel teavitustöö?