AUTO JÄI HOIULE: Tartus beebi surma-avariis osalenud eakas autojuht niipea liiklusesse ei naase

Õnnetus juhtus 3. mail, kui 83aastane mees sõitis Volvoga otsa lapsekäruga ülekäigurada ületanud 26aastasele naisele. Alla aastane laps suri hiljem haiglas. Tartlastele läks see juhtum väga hinge: avariipaigale toodi lilli, mänguasju ja küünlaid. Kohalikes sotsiaalmeediagruppides jagati aga peagi infot, et sama Volvo on liiklusesse naasnud ning tekitanud kaasliiklejatele ohtlikke olukordi. Prokuratuur vastas toona, et menetlus alles käib, mistõttu on mees tagasi liiklusesse lubatud. Tänaseni pole prokuratuuril menetluse kohta uut infot jagada.