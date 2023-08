ENE PAJULA | Mammi arutleb: kas nüüd siis aitab Barbie meid veenda, et emadusega kaasnevaid rõõme ei ületa miski?

Barbie-filmile mõeldes ei tea mammi sedagi, kust alustada? Kas sellest, et pärast treileri nägemist ei tahtnud ta sellest filmist enam midagi teada? Treiler näitas teadagi jõhkrat pilti sellest, kuidas väikesed tüdrukud oma beebinukkude päid puruks peksavad. Nagu oleks maailmas veel vähe vägivalda! Mõningane huvi hakkas mammil tekkima alles siis, kui kaks tema head tuttavat, 40ndates täiearulist meesterahvast seda filmi vaatamas käisid ja teatasid, et oli mitmes mõttes päris huvitav. Küsimus, millele nad vastust ei leidnud, oli see, et kellele see film oli tehtud? Kes oli sihtrühm?