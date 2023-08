KAOS ILUSÜSTIDE TURUL | Hinnatud plastikakirurg Siim Simmo: „Eestis on nendega nagu Metsikus Läänes – kontroll praktiliselt puudub.“

Ilukirurgia on teema, mis on viimastel aastakümnetel ühiskonnas üha suuremat huvi äratanud. See tõstatab küsimuse eneseväljendusest, enese aktsepteerimisest ning ühiskondlikest mõjudest, mis on seotud otsusega oma välimust muuta. Kuigi ilukirurgia võib kaasa tuua enesekindluse tõusu, ei saa me eirata selle taga peituvaid sügavamaid kihte. Sel teemal jagab arvamust plastikakirurg Siim Simmo, kes töötab The Health Clinicus.