MART SOIDRO | Korvpall viib meid olümpiale? Lootusi ei maksa väga hellitada, aga unistada võib sellegipoolest suurelt

Alles see oli, kui kaks vembumeest heiskasid kell kuus hommikul Juhan Smuuli bareljeefi kõrvale Eesti NSV lipu. Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Jaak Valge tunti turvakaamerate abil hõlpsasti ära, teist tonti ei suutnud aga uurimisorganid esialgu tuvastada. Kümmekond päeva tagasi sai aga inimlik edevus vähetuntud kirjanikust võitu ning Andres Aule kirjutas Postimehes „puhtsüdamliku ülestunnistuse”, et tema oligi see vapper redelipoiss.