Sotside kandidaat Tallinna linnavolikogu esimehe kohale on Maris Sild

Maris Sild ütles, et mitmendat põlve tallinlasena on tema jaoks väga oluline, et Eesti pealinn oleks kaasaegne ja hooliv linn. „Kahe aastaga, mil sotsiaaldemokraadid on linnajuhtimise juures olnud, on Tallinna elukeskkond muutunud turvalisemaks ja kaasaegsemaks,“ tõdes Sild. „Kavatsen volikogu juhina lähtuda paljuski eelkäija väärtustest ning võtta oma töös eritähelepanu alla keskkonda, liikuvust ja ligipääsetavust puudutavad küsimused. Olen valmis sajaprotsendiliselt pealinlaste huvide nimel tööle asuma,“ ütles Sild.

Täna töötab Sild Euroopa Parlamendi saadiku Sven Mikseri nõunikuna, ta on olnud kolmes järjestikuses koosseisus Tallinna volikogu liige. Varem on Sild panustanud Tallinna arengusse Kristiine linnaosakogus. Sild on töötanud ka kultuuriministri nõunikuna. Valituks osutudes oleks Sild teine Tallinna volikogu naissoost juht. Sillal on halduse ja ärikorralduse erialal kõrgharidus, mille ta omandas Tallinna Ülikoolis.

Kolmapäeval teatas Tallinna linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski, et lahkub linnavolikogu ametikohalt ning keskendub tööle riigikogus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juhina.

"Hiljutiste riigikogu valimiste järel valis sotsiaaldemokraatide fraktsioon mind Toompeal fraktsioonijuhiks, mis on kujunenud sisepoliitilises olukorras mitte ainult suur au, vaid ka tõsine vastutus. Uue valitsuse tööplaan on väga ambitsioonikas pea kõigis valdkondades, olgu selleks keskkond, regionaalpoliitika, inimõigused või haridus. Valitsuserakonna fraktsioonilt eeldab see põhjalikku süvenemist, et tagada kiires menetlustempos õigusloome kõrge kvaliteet," selgitas Ossinovski.

Piirkonna esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul on Maris Sild volikogu esimehe ametipostile tugev kandidaat.

„Tallinna volikogu juht peab tegema head koostööd kõigi poliitiliste jõududega. Linnavolikogul on mõte vaid siis, kui see tegutseb kõigi linnakodanike esindusena, kus peetakse sisulisi arutelusid. Olen kindel, et just sellest Maris oma töös lähtub. Olen väga tänulik Jevgeni Ossinovskile tehtud töö eest. Esmakordselt üle pikkade aastate ei ole Tallinnas enam ühe erakonna ainuvõimu, mis peegeldub ka volikogu avatud ja kaasavas töös. See on eeskätt Jevgeni teene,“ ütles Kaljulaid.