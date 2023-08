VIDEO | Kallas: Pere Sihtkapitali uuring oli oma sisult ja vormilt inimeste magamistuppa piilumine

Kallas lisas, et järgmisel nädalal alustab valitsus riigieelarve arutelusid. Nädala alguses tuleb majandusprognoos ja sealt edasi minnakse edasi konkreetsete punktidega sisusse. „Üks märksõna on kokkuhoid, keegi ei saa esitada täiendavaid lisataotlusi. Eks peame oma rahaasjad korda saama ja see tähendab ka täiendavate kokkuhoiukohtade otsimist rahandusministeeriumile on laekunud ettepanekud võimalike kokkuhoiukohtade osas,“ ütles Kallas ja avaldas lootust, et septembriks saadakse riigieelarve eelnõu sellisesse seisus, et riigikogule arutamiseks esitada.

Ka välisminister Margus Tsahkna kommenteeris Pere Sihtkapitali teemat. Ta ütles, et see ei puuduta ainult ühte uuringut, vaid on välja toonud aastatepikkuse tegevuse, millel on väga kõva poliitiline maik.

„Olles olnud pikalt Eesti poliitikas, siis ma ei ole varem midagi sellist näinud. See puudutab maksumaksja raha kasutamist, katuserahade kasutamist, katusarahade tekkimist, andmete kasutamist poliitilistel eesmärkidel... võibolla. See puudutab inimeste usalduse küsimust riigi vastu, kuidas nende andmed on hoitud ja mida nendega tehakse ning laiemalt usaldust poliitika kui sellise vastu,“ rääkis Tsahkna.

Tsahkna loodab, et need tegevused tuuakse avalikkuse ette ja vaadatakse täpselt, mis on toimunud.

„Ka perepoliitika on saanud löögi. Mul on päris mitmed minu sõbrad öelnud, et nad tunnevad, et nad on nagu katsehiired kuskil purgis, keda hakatakse lahkama. Ja seda tehakse veel sellisel kombel. Ma loodan, et selgub, mis skeeme on ehitatud ja mis raha kasutatud ja millistel eesmärkidel,“ ütles Tsahkna.

Siseminister Lauri Läänemets rõhutas, et rahvastikuregistri andmeid kasutavad oma igapäevaste ülesannete täitmiseks nii riigiasutused, kohalikud omavalitsused kui ka erasektor. Näiteks pangad, inkassofirmad, uuringufirmad.

„Nende andmete järgi planeeritakse erinevaid teenuseid, alates sotsiaalteenustest kuni teedevõrguni. Uuritakse inimeste harjumusi ja prognoositakse tulevikuvajadusi. Tegelikult oma olemuselt on see väga oluline ja vajalik tegevus,“ sõnas Läänemets.