OTSE | Kallas: Pere Sihtkapitali uuring oli oma sisult ja vormilt inimeste magamistuppa piilumine

Otseülekanne Stenbocki maja pressiruumist algas kell 12.

Peaminister Kaja Kallas alustas Pere Sihtkapitali skandaalist. Andmekaitset peab ta väga oluliseks teemaks.

„Inimeste andmete väljastamine Pere Sihtkapitalile on väga piinlik juhtum ja kindlasti nõrgestab usaldust riigi suhtes,“ nentis ta.

Kallase sõnul on e-riigi toimimise aluseks usaldus tehnoloogiate ja nende toimimise osas, samuti usaldus, et nende isikute andmed on kaitstud.

„Selleks ei pea olema tekkinud varaline kahju, sest privaatsuse riive iseenesest on juba väga tõsine rikkumine. Riigil on kohustus kaitsta oma inimeste andmeid ja ma nõustun juba avalikkuses kõlanud reaktsioonidega, et andmekaitset peab rakendama äärmise hoolsusega ja taolised olukorrad korduda ei tohi,“ rõhutas Kallas.

Andmekaitseinspektsioon on alustanud järelvalvet, mis aitab välja selgitada, kuidas inimeste andmed Pere Sihtkapitali uuringuks võimalikuks said. „Riik peab kindlasti olema uurimise tulemuste suhtes avatud ja avalikkust järjekindlalt sellest ka informeeritakse.“