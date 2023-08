FOTOD KOHTUST | Tütar mõisteti Nõmme terviserajal ema tapmises õigeks

Süsimusta juuksetuka ja helesinise maski taha varjuv Anna-Maria Sadel vaatab ainiti kohtunikule otsa. Ta ei vaata ajakirjanike ja kaamerate poole, vaid ootab, mida kohtunik tema karistuse kohta lausub. On ju kohtuasja keskne küsimus see, mis rolli mängis Anna-Maria oma ema tapmises. Ka Anna-Maria kaitsja Karine Nersesjan on ootusärevust täis ilmega.