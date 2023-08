FOTOD KOHTUST | Nõmme terviserajal toime pandud veretöö üks asjaosalisi mõisteti tapmises õigeks

2021. aasta detsembris Nõmme nurgas asuval terviserajal tapetud Gertruda tütar Anna-Maria Sadel seisis kohtu all süüdistatuna oma ema tapmises. Kohtu all oli ka tema kavaler Andres Miller, kes oli kogu loos nii-öelda musta töö tegija ehk see, kes Gertruda kurikaga ära tappis. Läinud aastal alanud kohtusaaga sai lõpu täna, kui Harju maakohus mõistis asjaosalistele karistuse.