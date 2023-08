Kohus mõistis joobes juhtimisega korduvalt vahele jäänud mehe kümneks päevaks trellide taha

Ida prefektuuri liiklusgrupi grupijuht Annika Elm rääkis, et alkoholi tarvitanuna liikluses osalemine on üks raskemaid liiklusalaseid rikkumisi. „Nähes, et mehel on kaks kehtivat karistust samalaadsete tegude eest, on selge arusaam, et mees ei soovi ega taha ennast parandada ning varasemad karistused ei ole olnud piisavad, et mõjutada teda õiguskuulekalt ning teiste liiklejatega arvestavalt ohutult käituma. Sellisele liikluskäitumisele tuleb resoluutselt reageerida,“ sõnas Elm.