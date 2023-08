SÕJAKOKKUVÕTE | USA bändi fopaa Gruusias

Venemaa saatis ööl vastu kolmapäeva Odessa oblasti poole teele droonid, mis tabasid sealseid viljaladusid. Oblasti kuberner Oleh Kiper ütles, et tekkinud tulekahjud kustutati kiiresti. Sihikule võeti Doonau-äärsed sadamad, teisel pool jõge oli hävitustöö näha ka rumeenlastele.

Kolmapäeval lahkus Odessa sadamast pärast teraviljaleppe katkemist esimene tsiviillaev: Hongkongi lipu all sõitev alus Joseph Schulte. See purjetas läbi ajutise Musta mere koridori, pardal on enam kui 30 000 tonni lasti, sealhulgas toiduaineid. Konteinerlaev on pidanud sadamas olema alates 2022. aasta 23. veebruarist.

Wagneri boss Jevgeni Prigožin on suhtlusrakenduses Telegram endiselt aktiivne, kuid jutukas on ta peamiselt Aafrika teemadel ning Ukraina sõja asjus täiesti vait. „Paistab, et Prigožin kasutab oma piiratud avalikke pöördumisi, et keskenduda Wagneri huvide platvormile Aafrikas, kuid ei kommenteeri olukorda Ukrainas või teateid Wagneri tegevusest Venemaal ja Valgevenes, mis võib viidata sellele, et ta järgib endale kehtestatud piiranguid – isegi sõnades,“ märgib sõjauuringute instituut (ISW).