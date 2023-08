Lätis toimus iga 15 minuti järel ebaseaduslik piiriületus

Valgevene-Läti piiri pikkus on umbes 173 kilomeetrit. 14. augustil leidis aset tervelt 96 piiriületuskatset. See on üks iga 15 minuti järel. Piirivalvurid täheldasid, et Valgevene ametnikud organiseerivad ebaseaduslike piiriületajate liikumist, kirjutab Läti rahvusringhääling.