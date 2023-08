JUHTKIRI | On viimane aeg lüüa andmemajanduses kord majja, et see suudaks meid kaitsta, aga samal ajal ka abistada

See on põhjustanud nüüdseks eksdekaan Raul Eametsa sündroomi, mille puhul käivad inimesed tuhandete kaupa oma rahvastikuregistri andmeid kinni keeramas. Põhjus – neile jääb selline mulje, et need saaks igaüks, kellel on nende vastu huvi, kätte.

Tõsi, on küll konks nimega õigustatud huvi. Aga kes ja kuidas kontrollib, et see on tõepoolest õigustatud ja taotluse põhjendused vastavad tõele? Kui palju on neid kontrollmehhanisme üldse avalikult arutatud või avalikkusele tutvustatud?

Et tühikud teadmistes täidetakse oletuste ja kuulujuttudega, on üks psühholoogia aabitsatõdesid. Et teadmatus tekitab usaldamatust, samuti. Juba oleme näinud sellestki skandaalist võrsunud usaldamatuse vilju: pärast selle puhkemist keelas vaid kolme päeva jooksul oma andmete uuringuteks kasutamise üle 6000 inimese ehk ligi kolmandik neist, kes seda on üldse kunagi teinud.

Usaldusväärsust meie andmete kaitstuse asjus ei suurenda seegi, et on olemas lausa hinnakiri, mille alusel isikuandmed riigilt kätte saab – siseministri määrus 14. jaanuarist 2019. Mis tähendab seda, et teatud ametkondadel on võimalik meie andmete müügi pealt teenida. Miks ja kuidas, pole samuti selgitatud ja ega seegi usaldust suurenda.