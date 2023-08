„Nad ujuvad samas vees, milles meie inimesed kolm päeva tagasi surid!“

Maui saare laastavad tulekahjud on nüüdseks suuresti päästjate kontrolli all. Ent nagu tuha all hõõguv tuli lahvatab ükskord leegiks, tõi katastroof esile ka ammu teada olnud kibeda tõsiasja: eksisteerib kaks Hawaiid. On turistide lõõgastavad paradiisisaared ja teiste inimeste kodu. Need kaks maailma pole paraku üks ja sama.