ÜHA PIINLIKUMAKS LÄHEB | Meelis Kubits: „Käesoleva suve võtmesõna on riigiparteilaste igavus. Kui on igav, siis on ka ükskõik.“

President ei saa minna pikalt planeeritud välisvisiidile, võõrustada kodumaal olulist riigipead ja on sunnitud müts käes saatma oma esindaja ettevõtjate juurde, et need aitaksid tasuda Eesti taasiseisvumise aastapäevale pühendatud vastuvõtuga seotud kulutused.

Loomulikult on see kõik alandav ja iseenesest mõista näib presidendi kantselei teadliku kottimisena. Miks Reformierakonnal seda vaja on, miks peaminister puhkuselt tulles riigimehelikult seda asja ära ei klaarinud, vaid muutus üheks spinnijaks lühiajalises meediaplaanis, täna ei tea. Eks hiljem selgub.