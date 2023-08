VAHEL TAHAKS KA KARBONAADI: vanapaar loeb sente, et mitte kolida hooldekodusse

Osaliselt halvatud naine ja rulaatori abiga liikuv mees soovivad oma kodus edasi elada, aga selleks on vaja rohkem koduhooldust, kui linnalt tasuta saab. Eakas abielupaar lootis, et hooldusreform toob rahakotile leevendust, aga võta näpust! „Mu ootus oli, et makstaks minu koduhooldamise eest sama palju, kui makstaks hooldekodus,“ räägib mees, et neil läheb igas kuus abistamise eest umbes tuhat eurot ka erafirmale. Aga kauaks neil selleks sääste jätkub?