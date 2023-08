SÜNNISURVE ASEMEL | Pereterapeut Kätlin Konstabel: tüdrukutele tuleks õpetada, kuidas olla õnnelik ja mitte jääda vale partneri juurde

Olgugi, et maailmavaatelistel või lihtsa matemaatika võlusid väärtustavatel põhjustel on hea mõelda, et õnn on meie õuel ja rahvas ei hääbu, kui nui neljaks saadakse kätte sündimuskordaja 2,1 last naise kohta. Reaalsuses ei pruugi see nii lihtsalt käia. Lapsi – tuleviku suuri täiskasvanud eestlasi – pole ju meie riigil vaja selleks, et nad mingi kummalise toore elusmassina riigi territooriumi ühtlaselt ära kataks.