Siseminister algatas rahvastikuregistrist isikuandmete välja andmise kohta erakorralise auditi

„Kuna siseministeeriumile esitati tõenäoliselt fiktiivne leping rahvastikuregistri andmete väljaküsimiseks, pean oluliseks, et siseaudit annaks hinnangu kehtivale õigusruumile. Peame hindama, kas kehtiv õigus on täna piisav isikuandmete kaitsmiseks. Leian, et selleks, et juhtum jääks halvaks üksiknäiteks, peavad kõik seotud asutused toimunut analüüsima ja järeldused tegema. Nii tuleb ka siseministeeriumil kriitiliselt ja nõudlikult üle vaadata tänased tööprotsessid ja sisemine töökorraldus, sest kõikide rahvastikuregistriga seotud toimingute puhul on prioriteediks andmete kogumise, töötlemise ja väljastamise absoluutne turvalisus,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.