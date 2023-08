Selgus Suur-Sõjamäe tulekahju arvatav põhjus

Töötajate ütluste järgi sai tulekahju alguse jäätmetöötlusettevõtte Epler & Lorenz sorteerimisjaama ohtlike jäätmete purustist või siis vahetult purusti all olnud kogumismahutist. Teada on, et sellest purustist käisid läbi eelkõige kemikaalidega – sealhulgas õlide ja lakkidega – kokku puutunud tekstiilid.

„Me oleme kogu aeg järginud seda, et kokku ei satuks ained, mis võivad ühinedes süttida. Praegu pole mingit põhjust eeldada, et see oleks olnud põlengu tekkimise ajal teistmoodi või et põlengu põhjus oli just erinevate ainete segunemine,“ ütles Epler & Lorenzi keskkonnajuht Helen Sõmerik.