OTSE | Erikomisjon arutab Pere Sihtkapitali uuringuid ja rahastamist

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et tegemist on aktuaalse teemaga, mille puhul on oluline omada juhtunust parlamendi tasemel ülevaadet.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimehe Maris Lauri sõnul tuleb välja selgitada, millistel kaalutlustel tegi toonane riigihalduse minister Riina Solman rahaeralduse Pere Sihtkapitalile. „Ühelt poolt on perepoliitika sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkond. Teisalt on selgunud, et sihtkapitali tegevuses on mitmeid tõsiseid küsitavusi ja ei saa välistada, et on rikutud seadusi. Eelarvelist maksuraha tuleb kasutada seadus- ja sihipäraselt. Peame teadma, mis on läinud valesti ja mida tuleb muuta,” selgitas Lauri.