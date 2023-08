JUHTKIRI | Helgem noot meeste tervisele

Siiski oli uuringu puhul helgemaidki noote. Üks konkreetsemaid võite on tulemusi tutvustanud psühholoog Andero Uusbergi sõnul see, kuidas saada mehed enda tervist kontrollima. Õigel ajal probleemidele jaolesaamine on ju tervishoius a ja o. See on eriti oluline praegu, kus meie tervis on järjest suurema löögi all. Keskmine eluiga tõuseb järjest, pensionipõlv lippab pidevalt eest ning elukallidus paneb pigem lisatöid otsima. Vajadus suurendada tervelt või vähemalt krooniliste valudeta elatavate aastate arvu on ilmselge.