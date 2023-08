SÕJAKOKKUVÕTE | Vene keskpank tõttas rubla päästma

Ühe euro eest saanuks teisipäeva õhtuse seisuga 108 rubla, esmaspäeval oli olukord veelgi nukram. Venemaa keskpank tõstis rubla päästmiseks järsult intresse. Äripäev kirjutab, et panga teatel tehti otsus hinnastabiilsuse riskide vähendamiseks, sest mõned näitajad vihjasid üle seitsmeprotsendisele inflatsioonile. Samas on Venemaa sissetung Ukrainasse pannud rubla surve alla ja kerinud hinnatõusu ootusi.

Endine GRU kolonel Vladimir Kvatškov, igati sõda pooldav tegelane sai Vene armee solvamise eest süüdistuse. Mediazona kirjutab, et ilmselt sai talle saatuslikuks just nimelt liigne agarus. Erukolonel ei mõistvat nimelt, miks ei kuulutata Ukraina vastu välja ametlikult sõda välja ja milleks on vaja rääkida sõjalisest erioperatsioonist. Tema oleks riigi juhtkonnalt tahtnud enamat. Sellist kriitikat Kreml ei talunud. „Armeed diskrediteerivad hoopis need, kes ei oska sõda pidada,“ ütles solvunud Kvatškov selle peale ning lisas, et viimaste hulka kuuluvad ka Vladimir Putin, kaitseminister Sergei Šoigu ja kindral Valeri Gerassimov.