KAKS AASTAT VÕIMUPÖÖRDEST: Taliban 2.0 naaseb aegamisi vanade liistude juurde

Kui Taliban kahe aasta eest Afganistanis (taas) võimu haaras, lubati oma kodanikele ja kogu ülejäänud maailmale, et sel korral läheb kõik teisiti kui nende varasemal võimuperioodil. Suure suuga räägiti otsekui läänelikest vabadustest ning õigustest. Kaks aastat on aga näidanud, et mõistlik on taliibe hinnata nende tegude, mitte lubaduste järgi.