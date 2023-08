Raul Eamets astub Eesti Panga eelarvenõukogu esimehe kohalt tagasi

„Raul Eamets on saatnud avalduse, et astub tagasi eelarvenõukogust,“ kinnitas Ärilehele Eesti Panga kommunikatsioonijuht Viljar Rääsk .

Eelarvenõukogu kodulehel seisab, et selle liikmel peab olema laitmatu maine, majandusalal vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad ning eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalikud kogemused. Eelarvenõukogu liige ei või olla ametis või teenistuses ega olla osaline tegevuses, mis võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu ülesannete sõltumatule täitmisele.

Politsei algatas täna Raul Eametsa suhtes väärteomenetluse, et kontrollida ajakirjanduses kõlanud väiteid selle kohta, et Eamets võis olla toime pannud toimingupiirangu rikkumise, kui ta sõlmis Tartu ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille nõukokku ta ise kuulub.

Toomas Asser ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et Raul Eamets sõlmis Pere Sihtkapitali sihtasutusega koostöölepingu õigusvastaselt, rikkudes ka kooli sisereegleid. „Arvestades kogu rikkumiste paketi tõsidust, on meie edasise koostöö jätkumine mõeldamatu.“ Kuna Eamets sõlmis lepingu sihtasutusega, mille nõukogu liige ta ise on, siis võidi rikkuda korruptsioonivastasest seadusest tulenevaid toimingupiiranguid, selgitas Asser.