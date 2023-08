Politsei algatas Raul Eametsa suhtes väärteomenetluse

Politsei lubab avalikkusele jagada täiendavat infot kohe, kui on asjaolud välja selgitanud.

Toomas Asser ütles eile ajakirjanikele, et Raul Eamets sõlmis Pere Sihtkapitali sihtasutusega koostöölepingu õigusvastaselt, rikkudes ka kooli sisereegleid. „Arvestades kogu rikkumiste paketi tõsidust, on meie edasise koostöö jätkumine mõeldamatu.“ Kuna Eamets sõlmis lepingu sihtasutusega, mille nõukogu liige ta ise on, siis võidi rikkuda korruptsioonivastasest seadusest tulenevaid toimingupiiranguid, selgitas Asser.