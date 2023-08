Raul Eamets kirjas kolleegidele: ma ei saa nõustuda, et tegin kurja

Raul Eamets kirjutas kolleegidele: „Jah ma möönan, et tegin teemaks oleva uuringu ja seotud TÜ lepingu kontekstis vigu, aga ma ei saa nõustuda, et tegin kurja – mille eest pöördumatult tühistada minu aastate pikkune töö Ülikoolis ja paljuski ka minu isiksus. Aga just seda Tartu Ülikooli rektori esmaspäevane minu töölepingu erakorralise ülesütlemise teatis tähendab. (…) Kas on need sammud ajendatud sügavast sisemisest õiglustundest, on see järeleandmine avalikkuse/meedia survele, katse päästa oma või Ülikooli renomeed vms – jäägu see teie otsustada.“

„Kokkuvõttes on meedia poolt algatatud selgelt ideoloogiline/poliitiline rünnak või ideoloogiline tühistamine kui soovite, mille tulemusena minu aastatepikkune töö ülikoolis allavett lasti ja millega ülikool oma otsutes paraku kaasa läks. Olen alati tegutsenud Tartu ülikooli parimates huvides ja leian, et see karistus on ebaproportsionaalne,“ kirjutas Eamets, lubades Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri eilse otsuse vastavates instantsides vaidlustada.

Toomas Asser selgitas eile ajakirjanikele, et Eametsa tööleping lõppeb kolme kuu pärast ehk novembris. Ülikooli rektori sõnul ütles ta Eametsale, et dekaani positsioonil jätkamine ei ole mõeldav. Pärast mõnetunnist mõtlemist otsustas Eamets sellest mitte ise loobuda. Asser allkirjastas pöördumise sotsiaalteaduskonna nõukogu poole. Ilmselt neljapäeval on Eametsa dekaaniks olemise umbusalduse küsimus sotsiaalvaldkonna nõukogu päevakavas.