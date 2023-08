Nõmme kuue kannatanuga ahelavarii pealtnägija: „Pauk ja tolmupilv. Kõik autod lendasid igale poole!“

Mis viis nõnda ränga avariini kohas, kus nähtavus on suurepärane ning lubatud sõidukiirus on kõigest viiskümmend kilomeetrit tunnis? Avarii toimus teisipäeva hommikul Vabaduse puiesteel, mis viib Tallinna kesklinnast Laagri poole. Kaks avariisse sattunud sõidukit said kokkupõrkes niivõrd rängalt kannatada, et päästjad pidid kaks sõidukijuhti autost välja lõikama. Praegu on haiglavoodis viis inimest, kellest kolm on politsei andmeil raskes seisus.