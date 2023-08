Harjumaal Aavere külas põleb lahtise leegiga laudahoone, päästjad kaitsevad elektrialajaama

Täna kell 11.20 sai häirekeskus teate, et Anija vallas Aavere külas põleb hoone lahtise leegiga. Teataja oli näinud 300-400 meetri kaugusel endast tõusmas paksu musta tossu. Kohale jõudnud päästjad nägid, et põleb laudahoone, mille kõrval 10 meetri kaugusel on elektrialajaam.