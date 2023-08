VIDEO JA FOTOD | Nõmmel sai raskes liiklusõnnetuses viga kuus inimest

Täna hommikul kella 8 paiku sai häirekeskus teate, et Tallinnas Nõmmel Vabaduse puiesteel on juhtunud liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel juhtus kuue sõiduki vahel ahelavarii, kus sai kannatada kuus inimest, kellest kolm on raskes seisus.