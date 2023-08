SÕJAKOKKUVÕTE | Pommitamises hukkus 23 päeva vanune beebi

Vene ametivõimud ähvardavad okupeeritud piirkondades mitte anda koolitunnistust õpilastele, kes keelduvad Venemaa passist, teatas Ukraina rahvusliku vastupanu keskus. Uus meede võtab sihikule teismelised alates 14. eluaastast. Ilmselt on okupantidel mõttes ka teismeliste noorukite sundimine Vene poolel sõdima. Moskva pole rahul okupeeritud alade elanike leige, et mitte öelda peaaegu olematu huviga uue kodakondsuse vastu. Nagu keskus kirjutab: „Seega on okupantidel tuli takus, et oma kempsupabereid väljastada.“