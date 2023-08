JUHTKIRI | Kuidas on võimalik, et teadlane ja dekaan ebaeetilisust ära ei tunne?

Selge see, et perepoliitika pärast tulebki muret tunda ja ka skandaali põhjustanud uuringu mõte on ju tegelikult hea, on ju demograafiline kriis jõudnud nii kaugele, et iga aasta on määrava tähtsusega. Sedapuhku alustati aga uuringut eetikakomisjoni kooskõlastust ära ootamata. Rahvastikuregistris ei tehtud enne tundlike isikuandmete edastamist kooskõlastuse olemasolu kontrollimiseks midagi.

Teisisõnu – uuringu eetikaga oli sedapuhku midagi väga paigast ära. Paraku on uuringutega selline lugu, et kui need pole tehtud korrektselt, pole enam oluline, kas neid on vaja, sest ebakorrektne uuring tähendab, et uuring on kasutu. Vähe sellest – suure tõenäosusega tagab uuringuga kaasnev skandaal nüüd selle, et sellist uuringut on Eestis kahjuks pea võimatu lähematel aastatel läbi viia.

Tõsi, Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan Raul Eamets, kes uuringu tegemiseks Pere Sihtkapitaliga lepingu sõlmis, on oma vigade eest juba töökoha kaotusega maksnud. Samas on ta juba teatanud, et kavatseb selle prillikivina puhta mehena vaidlustada, kuigi etteheiteid on talle teisigi – esindas ta ju samaaegselt lepingu mõlemat osapoolt ehk oli lisaks teadusasutuse esindajale ka uuringu tellinud Pere Sihtkapitali nõukogu liikme rollis. Kui ebaeetilisust ei tunne enam ära isegi tunnustatud teadlane ja dekaan ning Rahvastikuregistri ametnikud, kes vastutavad delikaatsete isikuandmete eest, kes siis veel peaks ebaeetilisuse ära tundma?