MIDA OODATA SUVE LÕPULT? Metsavana: suvi sõidab sügisesse kolm nädalat sisse!

Mis jama see olgu! Suve alguses oli põud ja nüüd lennutab torm katuseid. Aga kus on rannailm? Võtsime Arvo Saidla ehk Metsavana auto peale ja sõitsime Jaan Kalda juurde, et ilmavaatlejate käest uurida, kas suvi ongi seks korraks läbi ja mida sügis endaga kaasa toob.