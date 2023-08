RIINA SOLMAN | Reformierakond paisutab pereskandaali, et peita enda katset õõnestada presidenti

Alustades ilmsest: Raul Eametsa käitumine, olles ühtaegu Tartu Ülikooli dekaan ja samas ka sihtasutuse nõukogu liige, oli ekslik. Oma karistuse on ta vallandamise näol selle eest kätte saanud ja igaühe enda südametunnistus ütleb, kas see oli liiga raske, kerge või õiglane. Kõrvalseisjana ütlen, et tegu oli ebaproportsionaalse teadlase tühistamisega. Terve Reformierakonnaga ollakse ühe inimese kallal! Vastust vajab aga küsimus, kuidas siit edasi minna? Kes on järgmine, kellele kambakas tehakse?