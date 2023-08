MANONA PARIS | Mees, mitmele naisele oled sa andnud mõista, et võiks temaga lapse saada? Palju neist päriselt sündinud on?

Me liigume hirmutaval kiirusel globaalse vanadekodu suunas, kus eakate mass ähvardab lämmatada pisikese pealekasvava põlvkonna. Seda tõdes hiljutises põhjalikus käsitluses ka juhtiv ühiskonnaprotsesse analüüsiv ajakiri The Economist. Mis siis aitaks? Kusjuures – suuremad peretoetused pikemas plaanis seda ei tee. Singapuris, kus need on maailma ühe magusamad, on sündimuskordaja 1,1. Ka teistes tugevate toetustega riikides on täheldatud, et toetused mõjuvad – korraks, sünnikõver teeb jõnksu ülespoole ja siis naaseb tavanivoole.