Politsei otsib Viljandimaal hooldekodust lahkunud 24aastast naist

Hooldekodu personal andis politseile teada, et 13. augusti õhtupoolikul kella 17 paiku oli Kerli läinud välja jalutama. Naine oli hooldekodu personalile jätnud sõna, et tuleb umbes tunni aja jooksul tagasi. Lubatud ajaks naine aga ei naasnud. Tema telefon on välja lülitatud ning puudub teadmine, kuhu ta läks.